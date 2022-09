தின்பண்டங்களில் நவீன தீண்டாமை கொடுமை..பிஞ்சு உள்ளங்களை நோகடித்த கொடூரம் - தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

Thirunelveli

தென்காசி: சங்கரன்கோவில் அருகே பாஞ்சாங்குளம் கிராமத்தில் தீண்டாமை கொடுமை விவகாரத்தில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி,22 என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆதிதிராவிடர் நலப் பள்ளி சிறுவர்களுக்கு கடையில் திண்பண்டங்கள் விற்க கூடாது என கட்டுப்பாடு விதித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார். தீண்டாமை கொடுமை தொடர்பாக மொத்தம் 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பெரியார் பிறந்த நாள் சமூக நீதி நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சாதி கொடுமை ஒழிய பல தலைவர்கள் பாடுபட்டுள்ளனர். தீண்டாமை ஒழிய மேடை தோறும் பேசி வருகின்றனர். பல கிராமங்களில் இரட்டை குவளை முறை ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது என்றாலும் ஆங்காங்கே தீண்டாமை தலை தூக்கி வருகிறது.

தென்காசி மாவட்டம் பாஞ்சாகுளம் கிராமத்தில் பள்ளிக்கு சென்ற பட்டியலின மாணவர்கள் அந்த ஊரில் இருக்கும் பெட்டிக்கடையில் தின்பண்டங்கள் வாங்க சென்றபோது அந்த கடையில் இருந்தவர் அவர்களுக்கு தின்பண்டங்கள் வழங்க மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

ஊர் கட்டுப்பாடு.. திண்பண்டம் கொடுக்க முடியாது.. பட்டியலின மாணவர்களிடம் கடைக்காரரின் தீண்டாமை

