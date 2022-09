இதுதான் காதல்! கால்கள் செயலிழந்த காதலனை கரம்பிடித்த பெண்.. துரத்தி விட்ட பெற்றோர்.. நெல்லையில் சோகம்

Thirunelveli

நெல்லை: நெல்லையில் கால்கள் செயலிழந்த காதலனை பெற்றோரின் எதிர்ப்பை மீறி திருமணம் செய்த காதலியை அவரது உறவினர்கள் பிரித்துச் சென்ற சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனதை பார்த்து காதல் வந்த காலம் எல்லாம் மலையேறி போய், இப்போது வெறும் அழகும் வசதியும் மட்டுமே காதலையும் திருமணத்தையும் நிர்ணயிக்கும் காரணிகளாக மாறி இருக்கின்றன.

அதே சமயத்தில், இப்போதும் அத்திப்பூத்தாற் போ தியை காரணம் காட்டி அதுபோன்ற பெரும்பாலான காதல்கள் பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. அப்படியொ ல மனதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் காதலும் ஆங்காங்கே இருக்கவே செய்கின்றன. ஆனால் வசதியை காரணம் காட்டி அதுபோன்ற பெரும்பாலான காதல்கள் பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. அப்படியொரு சம்பவம்தான் நெல்லையில் நடந்துள்ளது. அதுகுறித்த விபரம் வருமாறு:

English summary

In a shocking incident in Nellai, Young couple who loved each for 5 years were departed by bride's parents as groom is physically challenged.