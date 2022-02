‘பச்சைப்பொய்’ பழனிசாமி ‘பக்கவாத்தியம்’ பன்னீர்செல்வம்.. பிரச்சாரத்தில் கிண்டலடித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Thiruvallur

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர் : என்னதான் 'பச்சைப் பொய்' பழனிசாமியும் - 'பக்கவாத்தியம்' ஓ.பன்னீர்செல்வமும் ஊர் ஊராகச் சென்று, தங்களுடைய கட்டுக்கதைகளை அவிழ்த்துவிட்டாலும், தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களை ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் திருவள்ளூர் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றினார்.

இன்று மாலை காணொலி வாயிலாகத் தருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த "உள்ளாட்சியிலும் மலரட்டும் நம்ம ஆட்சி" என்ற தலைப்பிலான தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டத்தில் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.

கூட்டத்தில் பேசிய ஸ்டாலின், " பழந்தமிழகத்தில் தொண்டை மண்டலத்தின் நுழைவு வாயிலாக இருந்த மாவட்டம் இது! பல்லவர்கள் தொடங்கி ஆங்கிலேயர்கள் வரை போர் செய்த பூமி இது! பிரிட்டிஷார் முதலில் வந்து இறங்கியது பழவேற்காடு உள்ளிட்ட இந்தப் பகுதியில்தான்!, கோட்டைக்குப் பாதை அமைத்த மாவட்டம்- இந்த திருவள்ளூர் என்றார்.

