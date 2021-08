திருவண்ணாமலையில் 1200 ஆண்டுகால அறிய சிற்பங்கள் - அரசு பாதுகாக்க மரபுசார் அமைப்பினர் கோரிக்கை

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: சொரகொளத்தூர் கிராமத்தில் 8 ம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஸ்ரீ வட்சம் மற்றும் சண்டிகேஸ்வரர் சிற்பமும் , 13 ம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலை மரபுசார் அமைப்பின் சமீபத்திய கள ஆய்வின் பொழுது இந்த சிற்பங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. வரலாற்றின் சாட்சியாய் உள்ள இக்கோயிலையும் சிற்பங்களையும் ஊர்மக்களும் , சிவன் அடியார்களும், அரசும் இணைந்து பாதுகாத்திட முன்வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை மரபுசார் அமைப்பின் தலைவரும் , வரலாற்று ஆய்வாளருமான ராஜ் பன்னீர் செல்வம் மற்றும் உதயராஜா ராஜசேகரனும் திருவண்ணாமலை - வேலூர் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள சொரக்கொளத்தூர் ஊரில் ஆய்வு செய்த பொழுது அங்குள்ள சிவன் கோவிலில் பல்லவர்கால சண்டேஸ்வரர் மற்றும் ஸ்ரீவட்சம் சிற்பங்களும் , கோயிலின் சுவற்றில் ஆவணம் செய்யப்படாத கல்வெட்டும் ஒன்றும் இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிழக்கு நோக்கி அமைந்துள்ள இக்கோயில் காலத்தால் சிதைந்து விட்டமையால் , அதனைப் புனர்நிர்மாணம் செய்திட பத்து வருடங்கள் முன்னர் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு , பின்னர் பல காரணங்களால் தடைப்பட்டு பாதியில் நிற்கிறது.

English summary

An 8th century sculpture of Sri Vatsam and Chandikeswarar and a 13th century inscription have been found in the village of Sorakolathur. These sculptures were discovered during a recent field study of the Thiruvannamalai Heritage Society.