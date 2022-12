"எல்லையில்லாத ஆதியே.. எல்லாமுணர்ந்த சோதியே.." மழையிலும் சுடர்விட்டு எரியும் திருவண்ணாமலை மகாதீபம்

Thiruvannamalai

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: மாண்டஸ் புயல் காரணமாக மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையிலும் மகா தீபம் எரிந்து வருகிறது. இதனை பொதுமக்கள் கண்டு தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். 6ஆம் தேதி கார்த்திகை தீப திருநாளன்று ஏற்றப்பட்ட மகாதீபம் நான்காம் நாளாக சுடர் விட்டு பிரகாசமாக எரிந்து வருகிறது. மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் ஏராளமான பக்தர்கள் தெப்ப உற்சவத்தை தரிசனம் செய்தனர்.

நினைத்தாலே முக்தி தரும் தலமாகவும், பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாக விளங்கும் கூடிய திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில். இங்கு சிறப்பு வாய்ந்த கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கடந்த 27ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தீபத்திருவிழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான மகா தீபம் கடந்த 6ஆம் தேதி மாலை கோவிலின் பின்புறம் உள்ள 2,668 அடி உயர மலையின் உச்சியில் ஏற்றப்பட்டது.

மகா தீபத்தை காண வெளிநாடு, வெளிமாநிலங்கள், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து மலையை சுற்றி 14 கிலோமீட்டர் தூரம் கிரிவலம் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். மலையையே சிவனாகவும், சிவனையே மலையாகவும் கருதும் திருவண்ணாமலையில் 14 கிலோ மீட்டர் தொலைவு கொண்ட கிரிவலத்தை பௌர்ணமி, தீபம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்களில் பக்தர்கள் கிரிவலம் வருவது வழக்கம்.

கார்த்திகை தீபம் திருநாளில் சொக்கனுக்கு உகந்த சொக்கப்பனை.. ஜோதி பிழம்பாக எழுந்தருளிய சிவன்

English summary

The Maha Deepam is burning even in the rains in the district due to Cyclone. People are seeing this and doing darshan. The Mahadeepam, which was lit on the 6th day of Karthika Deepa, has been burning brightly for the fourth day. Despite the rain, a large number of devotees visited Theppa Utsavam.