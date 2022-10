மலேசியாவில் மர்மமான முறையில் இறந்த மன்னார்குடி பெண்.. ‘கொத்தடிமையாக’.. உறவினர்கள் பகீர் புகார்!

Thiruvarur

oi-Vignesh Selvaraj

திருவாரூர் : மன்னார்குடி அருகே மலேசியாவுக்கு வீட்டு வேலைக்குச் சென்ற பெண் துன்புறுத்தப்பட்டு மர்மமான முறையில் இறந்துள்ளதாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மன்னார்குடியில் இருந்து கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு மலேசியாவுக்கு வேலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட பெண்ணை, அங்கு ஒரு வீட்டில் கொத்தடிமை இருக்க வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், திடீரென அவர் இறந்துவிட்டதாக வீட்டுக்கு தகவல் சொல்லியுள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த குடும்பத்தினர், தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

English summary

A woman from mannargudi who had gone to work as a domestic worker in Malaysia has been molested and died under mysterious circumstances, the relatives have alleged.