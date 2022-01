ஒரு ரைஸ் மில்லாவது கட்டுனீங்களா.. அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரை வெளுத்து வாங்கிய அமைச்சர் சக்கரபாணி

Thiruvarur

oi-Rajkumar R

திருவாரூர் : கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நன்னிலம் தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், உணவுத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்த காமராஜ் நன்னிலத்தில் ஒரு நவின அரிசி ஆலையை அமைத்திருக்கலாம் ஆனால் அமைக்கவில்லையே ஏன் என மன்னார்குடியில் அமைச்சர் சக்கரபாணி ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை மாவட்ட விவசாயிகளுடன் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் குறித்து காணொலி காட்சி வாயிலாக மாண்புமிகு உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கலந்துரையாடினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் சக்கரபாணி, கடந்தாண்டு சம்பா பருவத்தில் நான்கு மாவட்டங்களிலும் சுமார் 14 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இந்தாண்டு அதைவிட கூடுதலாக நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது என கூறினார்.

English summary

Kamaraj, who has been a legislator and food minister in Nannilam constituency for the last 10 years, may have set up a modern rice mill in Nannilam but why not? In Mannargudi Minister Chakrabarty spoke angrily.