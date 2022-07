டெல்டா மாவட்டங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எண்ணை கிணறு? நோ சான்ஸ்.. அமைச்சர் மெய்யநாதன் திட்டவட்டம்

Thiruvarur

oi-Halley Karthik

திருவாரூர்; தமிழ்நாட்டின் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீண்டும் எண்ணெய் கிணறு அமைப்பதற்கு அரசு அனுமதிக்காது என அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார். திருவாரூரில் ஏற்கெனவே கைவிடப்பட்ட ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய் கிணறுகளை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவருவது குறித்து அந்நிறுவனம் சார்பில் கருத்து கேட்பு கூட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அமைச்சர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி வட்டம் சேந்தமங்கலம் கிராமத்தையொட்டியுள்ள பெரியகுடி உட்கிராமத்தில் நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்த ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய் கிணற்றை மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக சமாதான பேச்சு வாரத்தை நடத்தப்படுவதாக சம்பந்தப்பட்ட கிராம மக்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு நேற்று முன்தினம் கடிதம் வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் தனியார் செய்தி ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் மேற்குறிப்பிட்டவாறு கூறியுள்ளார்.

வாழ்வது, தொழில் செய்வது போல நீதியும் எளிதாக கிடைக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி

English summary

Minister Meyyanathan has said that the government will not allow oil wells to be set up again in areas declared as protected agricultural zones in Tamil Nadu. The Minister said this while a hearing meeting was announced on behalf of the company regarding bringing the abandoned ONGC oil wells back into use in Tiruvarur.