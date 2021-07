பஸ்ஸில் வேகமாக ஏறிய சுடிதார் போட்ட பெண்.. திடீரென வந்த 'கலெக்டர் காயத்ரி'யால் அதிர்ந்த மன்னார்குடி

Thiruvarur

oi-Velmurugan P

திருவாரூர்: மன்னார்குடி பஸ் ஸ்டாண்டில் திடீரென சுடிதார் போட்ட பெண் ஒருவர் முககவசம் அணிந்த படி வேகவேகமாக பேருந்தில் ஏறுகிறார்கள்,. சுற்றி முற்றி பார்க்கிறார். எல்லாம் சரியாக என்பது பார்த்துவிட்ட கீழே இறக்குகிறார். இப்படி திடீர் விசிட் அடித்தது திருவாரூர் கலெக்டர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் என்பதை தாமதமாக அறிந்த நடத்துனர்களும், ஓட்டுநர்களும் அப்படியே ஆடிப்போனார்கள்.

திருவாரூர் மாவட்ட கலெக்டர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் திடீரென மன்னார்குடி பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்து தமிழக அரசின் தளர்வுகளின் படி பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றனவா என்பதை அதிரடியாக ஆய்வு செய்தார். இதனால் நேற்று பேருந்து நிலையம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு ஐஏஎஸ் முடித்துவிட்டு வந்த இளம் தலைமுறையினர் மாவட்ட ஆட்சியர்களக நியமிக்கப்பட்டனர். கிட்டத்தட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் நேரடியாக ஐஏஎஸ் முடித்த இளம் வயதினரே மாவட்ட ஆட்சியர்களாக இப்போது இருக்கிறார்கள். அதேநேரம் மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பல்வேறு துறைகளின் நிர்வாகிகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Thiruvarur District Collector Gayatri Krishnan suddenly came to the Mannargudi bus stand and inspected whether the buses were operating according to the relaxations of the Tamil Nadu government.