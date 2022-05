தனலட்சுமியின் நள்ளிரவு அலறல்.. 15 வயது சிறுவனின் கொடூரம்.. காரணமே மாமியார்தான்..!

Thiruvarur

oi-Hemavandhana

திருவாரூர்: குழந்தை இல்லை என்ற காரணத்துக்காக, ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சேர்ந்து மருமகளை அடித்தே கொன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்த சம்பவம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நடந்துள்ளது.. முத்துப்பேட்டை அடுத்துள்ளது கழுவங்காடு என்ற கிராமம்.. இங்கு வசித்து வருபவர் மகேந்திரன்.. இவர் பந்தல், வாடகை பாத்திரம் கடை வைத்திருக்கிறார்.

சிறிய மற்றும் பெரிய என்று 2 வீடுகள் மகேந்திரனுக்கு உள்ளது.. இதில் சிறிய வீட்டில் மனைவியுடன் வசித்து வந்துள்ளார்..

சென்னையில் 20 நாளில் 18 கொலை.. பத்திரிக்கை கருத்தை முடக்குவதில்தான் முதல்வர் கவனம் உள்ளது: எடப்பாடி

English summary

what happened in tiruvarur and why did police arrest four people in the same family மருமகளை கொன்ற மாமியார் உட்பட 4 பேர் கைதாகி உள்ளார்கள்