புரட்டாசி 3வது சனிக்கிழமை..திருப்பதியில் குவியும் பக்தர்கள்..36 மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருப்பு

திருப்பதி: பிரமோற்சவம் முடிந்த நிலையில் புரட்டாசி மாத 3வது சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு திருப்பதியில் ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்ததால் 36 மணி நேரம் காத்திருந்து இலவச தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வரும் 1ஆம் தேதி புஷ்ப யாகம் நடைபெற உள்ளதால் அதற்கான டிக்கெட்டுகள் வரும் 10ஆம் தேதி விற்பனை செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதியில் கடந்த 27ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி வரை வருடாந்திர பிரமோற்சவ விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

சிறப்பு தரிசனம், விஐபி தரிசனங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு இலவச தரிசனத்தில் மட்டுமே பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். 9 நாட்களில் மட்டும் 20 கோடி ரூபாய் உண்டியல் காணிக்கை வசூலாகியுள்ளதாக தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

On the occasion of the 3rd Saturday of the Purattasi month after the ceremony, a large number of devotees have gathered in Tirupati and are waiting for 36 hours to have a free darshan. It has been announced that the tickets will be sold on the 10th as Pushpa Yagam is scheduled to be held on the 1st November.