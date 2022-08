திருப்பூரில் ‘பாபநாசம்’ குடும்பத்துடன் கள்ளக்காதலனின் கதை முடித்த ஒத்த ரோசா! பதறி போன பொங்குபாளையம்!

Tiruppur

திருப்பூர் : கணவனை பிரிந்து கள்ளக்காதலனுடன் சென்ற தன்னையும், குழந்தைகளையும் கொடுமைப்படுத்தி வந்ததால் கணவனுடன் சேர்ந்து கள்ளக்காதலனை கொன்று புதைத்ததாக போலீசில் இளம்பெண் பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

திருப்பூரை அடுத்த பெருமாநல்லூர் பொங்குபாளையம் பகுதியில் கடந்த 24ஆந்தேதி எரிந்த நிலையில் ஆண் பிணம் கிடந்தது. போலீஸ் விசாரணையில், அவர் திருப்பூர் தியாகி குமரன் காலனியில் அபிராமி என்ற பெண்ணுடன் வசித்து வந்த மணிகண்டன் என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் அபிராமியை பிடித்து தீவிர விசாரணை நடத்தினார்கள். இதில் மணிகண்டன், அபிராமியின் கள்ளக்காதலன் என்பதும், அபிராமி, அவரது கணவன் பரமசிவம், தாய் பஞ்சவர்ணம்ஆகியோர் சேர்ந்து மணிகண்டனை கொலை செய்ததும் தெரிய வந்தது.

