பேஸ்புக்கில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றி அவதூறு.. பாஜக ஐடி விங் நிர்வாகி கைது.. சுற்றி வளைத்த போலீஸ்!

Tiruppur

oi-Vignesh Selvaraj

திருப்பூர் : சமூக வலைதளத்தில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பற்றியும், சட்டம் ஒழுங்கு குறித்தும் அவதூறு பரப்பிய பாஜக திருப்பூர் மாவட்ட ஐடி விங் நிர்வாகியை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்துள்ளனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றி அவதூறு பரப்பிய திருப்பூர் தெற்கு மாவட்ட பாஜக தகவல் தொழிநுட்ப பிரிவு செயலாளரான வினித் குமார் நள்ளிரவில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நிகழ்ந்து வந்த பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்களில் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தொடர்பு உள்ளது என்கிற ரீதியில் அவதூறாக ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார் பாஜக ஐடி விங் மாவட்ட செயலாளரான வினித் குமார்.

English summary

BJP IT & SM Wing Tirupur South District Secretary Vineeth Kumar, who spread slander about TN Chief Minister M.K.Stalin and law and order on social media, has been arrested by the police.