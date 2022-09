”வாயை திறந்தாலே பொய்” நாகரிகத்தை எதிர்பார்க்க முடியவில்லை.. அண்ணாமலையை விளாசிய முத்தரசன்!

Trichirappalli

திருச்சி: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வாயை திறந்தாலே பொய் பேசுவதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முத்த நிர்வாகி ராமண்ணின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது நினைவு கல்வெட்டை புத்தூர் ஆட்டுமந்தை தெருவில் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து திருச்சி மேயர் மு.அன்பழகன் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து முத்தரசன் கூறுகையில், மத்திய அரசு மானியம் தர மாட்டோம் என்று அழுத்தம் கொடுத்ததன் காரணமாக தமிழக அரசு மின் கட்டணத்தை உயர்த்தி இருந்தாலும், 100 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் மற்றும் குடிசை வீடுகளுக்கான சலுகை தொடரும் என்று அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வில் மக்கள் சிரமப்படும் இந்த வேளையில் மின் கட்டணம் உயர்த்திருப்பதை பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Communist Party of India State Secretary Mutharasan has criticized Tamil Nadu BJP President Annamalai for lying whenever he opens his mouth. Als he said that there is no need to give importance to his opinion.