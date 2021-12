திருச்சியில் மனநலம் குன்றிய பெண்ணுக்கு நடந்த கொடூரம் - தலைமைக் காவலர் கைது

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திருச்சியில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட 25 வயது இளம்பெண்ணை மறைவான இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்க முயன்ற தலைமைக் காவலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருச்சி எடமலைப்பட்டிபுதூர் அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி ஒருவரின் மகளான 25 வயது இளம்பெண்ணுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் அப்பகுதில் பல நேரங்களில் சுற்றித்திரிந்துள்ளார். அருகிலிருப்போர் அவரை மீட்டு வீட்டில் விட்டு விட்டு வரும் சம்பவங்களும் அடிக்கடி நடைபெறுவது வழக்கம்.

ஆனாலும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த இளம் பெண் அடிக்கடி வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றுவிடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்று வீட்டிலிருந்த அந்த இளம் பெண் தீடீரென மாயமாகியுள்ளார். இதனையடுத்து அவரது பெற்றோர் அவரை பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இதனையடுத்து இளம்பெண்ணின் பெற்றோர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

English summary

The arrest of the Chief Constable who tried to take a 25 year old mentally ill girl to a hidden place and sexually harass her has caused a great shock in Trichy.