ராமஜெயம் ஒரு அடாவடி! நேரு அமைச்சராக இருக்க என்ன காரணம்? பட்டாசாய் வெடித்த சூர்யா சிவா! பறந்த புகார்!

Trichirappalli

oi-Rajkumar R

திருச்சி : திமுகவைச் சேர்ந்த திருச்சி சிவாவின் மகனான சூர்யா சிவா பாஜகவில் சேர்ந்த நிலையில் தற்போது அமைச்சர் கே என் நேரு குறித்தும் அவரது சகோதரர் ராமஜெயம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக அவர் மீது திருச்சி ஐஜி அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய தமிழகத்தின் திமுக பிரமுகர்கள் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு முக்கிய நிர்வாகி என்றால் திருச்சி சிவா என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு உடன்பிறப்புகள் சொல்லுவார்கள்.

திமுக தலைவராக கருணாநிதி இருந்த போதும் தற்போது முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைவராக இருக்கும் போதும் கட்சியில் திருச்சி சிவாவுக்கு கொடுக்கப்படும் அங்கீகாரம் ஒருபோதும் குறைந்தபாடில்லை. தொடர்ந்து பலமுறை மாநிலங்களை உறுப்பினராக இருக்கும் திருச்சி சிவா நாடாளுமன்றத்தில் திமுகவின் முக்கிய முகங்களில் ஒருவராக இருக்கிறார்.

செஸ் ஒலிம்பியாட்.. 5 நாட்களில் எகிறிய விற்பனை.. சரிபாதி டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன!

English summary

While Surya Siva, the son of Tiruchi Siva from DMK has joined the BJP, a complaint has been filed against him in Trichy IG office for making controversial remarks about minister KN Nehru and his brother Ramajayam.