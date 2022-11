பெரியார்.. நிமிர்ந்த டெல்லி! இந்துத்வாவா? ‘அவரே’ தெறிக்க விட்றாரே! ஆ ராசா யாரை சொல்றாரு தெரியுமா?

Trichirappalli

திருச்சி : இன்று ஒரே தலைவராக சங்பரிவாரையும் இந்துத்துவாவையும் எதிர்த்து நிற்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின் எனவும், இந்தியை நாங்கள் படிக்க வேண்டாம் என்று கூறவில்லை.. தேவைப்பட்டால் படித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் என திமுக எம்பி ஆ ராசா கூறியுள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் திமுக சார்பில் எதிர்ப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக திருச்சி புத்துாரில் திருச்சி மேற்கு மற்றும் கிழக்கு தொகுதி திமுகவின் சார்பில் இந்தி எதிர்ப்பு கூட்டம் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் வைரமணி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் அன்பில் பெரியசாமி, மாநகராட்சி மேயர் அன்பழகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

DMK MP A Raja says Chief Minister Mk Stalin is against Hindutva DMK MP A Raja said that M. K. Stalin is standing against the Sangh Parivar and Hindutva as the only leader today, and he did not say that we should not study Hindi.. If necessary, we should study it.