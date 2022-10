பி.டி பீரியடை கடன் வாங்க சொல்லாதீங்க.. திருச்சி கலெக்டரிடம் சொல்லும் மாணவன்.. பரவும் வீடியோ!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சியில் நடந்த மாநில கல்வி கொள்கை தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் விளையாட்டு பீரியடை கடன் வாங்கி பாடம் எடுக்க வேண்டாம் என்று மாணவன் ஒருவர் திருச்சி கலெக்டரிடம் பேசும் வீடியோ இணையத்தில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

மாநில கல்வி கொள்கை ஏற்படுத்துவதற்காக, தமிழக அரசு உத்தரவின்படி உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் தலைமை நீதிபதி முருகேசன் தலைமையில் உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த குழு மாநில கல்வி கொள்கை தொடர்பாக மண்டல அளவில் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தி வருகிறது.

A video of a student speaking to the Collector of Trichy saying that he should not take PET period on loan during the state education policy consultation meeting held in Trichy is trending on the internet.