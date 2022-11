பழையபடி.. 15 மாசம் ஜெயில்ல வைங்க.. இந்தி கற்றுக்கொள்கிறேன்.. ஆ.ராசா கலாய்

Trichirappalli

oi-Nantha Kumar R

திருச்சி: சிறையில் 15 மாதம் இருந்தபோது இந்தி கற்றுக்கொண்டேன். வெளியே வந்தவுடன் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. இப்போது மறந்துவிட்டது என இந்தி எதிர்ப்பு பொதுக்கூட்டத்தில் திமுக எம்பி ஆ ராசா பரபரப்பாக பேசினார்.

மத்திய அரசு இந்தி மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தியை இணைப்பு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார்.

சமீபத்தில் அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு சில பரிந்துரைகளை வழங்கியது. அதில் மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தி இருக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்தது.

தங்கம் வென்ற பிரக்ஞானந்தா-நந்திதா.. ‛‛கிரீடத்தில் பதிக்கப்பட்ட வைரங்கள்’’..விஜயபாஸ்கர் சொன்ன மெசேஜ்

English summary

I learned Hindi when I was in jail for 15 months. Didn't learn after coming out. Now its forgotten, says DMK MP Raja at the anti-Hindi public meeting in Trichy.