அண்ணாமலையின் தேவையில்லாத அரசியல் ஸ்டண்ட்.. தமிழ், சமஸ்கிருதத்தில் பழனி கும்பாபிஷேகம்.. சேகர்பாபு!

திருச்சி: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தேவையில்லாமல் அரசியல் ஸ்டண்ட் செய்வதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல், ஆகமவிதிகளை பின்பற்றி தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளில் பழனி கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் என்றும் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

திருச்சியில் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், பக்தர்களின் உண்டியல் காணிக்கை இறைவனுக்கும் கோயில் வளர்ச்சிக்கும் மட்டுமே செலவிடப்பட வேண்டும் மாறாக அதிகாரிகளின் மிக்சர் செலவிற்கு அல்ல.

திருச்செந்தூரில் 5,309 மாடுகள் காணாமல் போனதை அமைச்சர் சேகர்பாபு-வால் மறுக்க முடியுமா? அறநிலையத்துறையின் உள்தணிக்கையில் ஏறத்தாழ, 15 லட்சம் பில்களுக்கு, ரூ.1,302 கோடி சிக்கல் உள்ளது என்பதை அவர் மறுப்பாரா? அல்லது, அதனை இல்லை என்று அவர் தெளிவுப் படுத்துவாரா? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Minister Sekarbabu criticized Tamil Nadu BJP President Annamalai for doing unnecessary political stunts. Also he said that Palani Temple Kumbabhishekam will be conducted in Tamil and Sanskrit languages following the rules.