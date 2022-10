தமிழகம் சங்கிகளின் பூமி.. ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் நிச்சயம் நடத்தப்படும்.. அர்ஜூன் சம்பத் ஆவேசம்!

Trichirappalli

திருச்சி: தமிழ்நாடு சங்கிகளின் பூமி என்றும், ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் நிச்சயம் நடத்தப்படும் என்றும் இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அர்ஜூன் சம்பத் கூறுகையில், புலால் மறுத்தல், ஜீவகாருண்யம் உள்ளிட்டவை வள்ளலாரின் கொள்கைகள். இந்த கொள்கைகளை தமிழகத்தில் அமல்படுத்த வேண்டும். மதுவிலக்கை கொண்டு வர வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழிக்கு நாடாளுமன்ற பஞ்சாயத்து ராஜ் நிலை குழு தலைவர் பொறுப்பை வழங்கியுள்ளனர். மாநிலத்திற்கு சுயாட்சி கேட்கும் திமுக, கிராமத்திற்கு சுயாட்சி கொடுப்பதில்லை. அத்தகைய கட்சியை சேர்ந்த கனிமொழிக்கு இந்த பதவி கொடுத்ததை இந்து மக்கள் கட்சி வன்மையாக கண்டிக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.

