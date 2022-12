ஐயா நில்லுங்க.. திடீரென எழுந்த குரல்.. உடனே வாகனத்தை நிறுத்திய முதல்வர்.. மாற்றுத்திறனாளி நெகிழ்ச்சி

Trichirappalli

திருச்சி: தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று அரசுமுறைப்பயணமாக திருச்சி வருகை வந்தார். சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து வேன் மூலம் அரசு விழா நடைபெறும் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்திற்கு வருகை தந்தார். அப்போது வரும் வழியில் மாற்றுத்திறனாளி ஒருவரிடம் இருந்து முதல்வர் ஸ்டாலின் மனுவை பெற்றுக்கொண்டார்.

தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் முதல்வராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தமிழகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பது, மக்கள் நலத்திட்ட உதவிகளை அளிப்பது என நலத்திட்ட பணிகளை செய்து வருகிறார்.

