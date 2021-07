கொங்கு நாடு.. வாய்ப்பே இல்லை.. குரல் கொடுத்த திருநாவுக்கரசர் .. ராமதாஸ் மீதும் தாக்கு!

Trichirappalli

oi-Velmurugan P

திருச்சி : தமிழ்நாட்டில் 'கொங்கு நாடு' என்று ஒன்றில்லை. ஒரே ஒரு நாடு தமிழ்நாடு மட்டும்தான். அந்தபக்கம் டாக்டர் ராமதாஸ் வட மாவட்டங்களை பிரித்து கேட்கிறார். இந்தபக்கம் இவர்கள் கேட்கிறார்கள். இப்படி பிரித்துக் கொண்டே சென்றால் என்னாவது? என்று திருச்சி லோக்சபா தொகுதி எம்பி திருநாவுக்கரசர் கூறினார்.

தற்போது கொங்கு நாடு என்று தனியாக பிரிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் வருங்காலங்களில், மக்கள்தொகை பெருக்கம், நிர்வாக வசதிகளுக்காக வேண்டுமானாலும் நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்றும் திருநாவுக்கரசர் எம்.பி கூறியுள்ளார்.

திருச்சி விமான நிலைய ஆணையக்குழு ஆலோசனை கூட்டம், திருச்சி லோக்சபா எம்பி திருநாவுக்கரசர் தலைமையில் நடந்ததது இதில், விமான நிலைய இயக்குனர் தர்மராஜ், எம்எல்ஏ இனிகோ இருதயராஜ் உள்ளிட்ட ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றார்கள்.

English summary

they asking kongunadu, ramadoss asking for the division of the northern districts. What if it keeps splitting like this? asked thirunavukarasar mp