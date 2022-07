ராஜபக்சே நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வரும்! அதிமுகவில் இருந்து விரட்டப்படுவார் -டிடிவி தினகரன்!

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: இலங்கையில் இருந்து ராஜபக்சே குடும்பம் எப்படி ஓடினார்களோ, அதே நிலை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் வரும் என்று அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களும் என் பக்கம் என்ற வசனம் அண்மைக் காலமாக மீண்டும் கேட்க தொடங்கியுள்ளது. முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மறைந்த பின், இந்த வசனம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாகியது. தற்போது ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் வெடித்துள்ள நிலையில், மீண்டும் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் வசனம் பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் தொண்டர்களுக்காக எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர் செல்வம், சசிகலா மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

TTV Dhinakaran told reporters in Trichy that the justice is that who ever sows must reap the punishment. Especially those who can act like Rajapakse of Tamil Nadu in a democratic country will face downfall.