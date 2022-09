தனிக்குடித்தனம் வராததால் ஆத்திரம்.. மனைவியை வெட்டி கொன்ற கணவன்.. திருச்சி அருகே பயங்கரம்

Trichirappalli

oi-Mani Singh S

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம் முசிறி அருகே தனிக்குடித்தனம் வர மறுத்த மனைவியை கணவர் ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

திருச்சி மாவட்டம் தா.பேட்டை அருகே உள்ள துலையாநத்தம் புது காலனியை சேர்ந்த தம்பதி ரமேஷ் (வயது 42) கோமதி (வயது 34).

ரமேஷின் முதல் மனைவி உடல் நலக்குறைவால் உயிரிழந்துவிட்டதால், கோமதியை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

The incident of killing a wife who refused to marry her husband with a scythe after her husband chased her to run away has caused a sensation in the area near Musiri in Trichy district. The police are investigating the matter.