தூத்துக்குடி அருகே.. தோண்ட தோண்ட பிரமிப்பு.. ஒரே குழியில் 16 முதுமக்கள் தாழி.. தமிழ் பிராமி எழுத்து

Tuticorin

oi-Veerakumar

தூத்துக்குடி:தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிவகளையில் ஒரே குழியில் 16 முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுடெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழக தொல்லியல் துறை சார்பில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ம் தேதி, ஆதிச்சநல்லூர், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகேயுள்ள சிவகளையில் இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வு பணியும், கடலோரப்பகுதியான, கொற்கையில் முதல் கட்ட அகழாய்வு பணியும் துவங்கியது.

இந்த பணியானது தொடர்ந்து 4 மாத காலமாக நடைபெற்று வருகிறது.

2011லயே முருகதாஸ் சொன்னத.. இப்பத்தான் ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களா?

In Thoothukudi district, 16 muthumakkal thali have been found in a single pit in Sivakalai. On behalf of the Tamil Nadu Archaeological Survey, the second phase of excavations began on February 26 at Adichanallur, Sivakalai and the first phase at Korkai.