திரும்பும் தமிழர் வரலாறு! சிவகளையிலும் கண்டெடுக்கப்பட்ட தங்க பொருள்! தோண்ட தோண்ட வெளிவரும் உண்மைகள்

Tuticorin

oi-Halley Karthik

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருவைகுண்டத்தையடுத்துள்ள சிவகளையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வில் தங்கத்திலான பொருள் கிடைத்திருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்த பகுதியில் ஏற்கெனவே முதுமக்கள் தாழி, இரும்பு, வெண்கலம் மற்றும் சங்கு பொருட்கள் கிடைக்கப்பெற்ற நிலையில் தற்போது முதல்முறையாக தங்கத்திலான பொருள் கிடைத்திருக்கிறது.

பராக்கிரமபாண்டி திரட்டில் வாழ்விடப்பகுதிகளை கண்டறிவதற்காக நடந்து வரும் அகழாய்வு பணியில் இந்த தங்கம் கிடைத்திருக்கிறது.

English summary

(சிவகளையில் முதன் முறையாக தங்கத்திலான பொருள் கண்டெடுப்பு): Thoothukudi: The discovery of gold material in the excavation carried out in Sivagalai near Thiruvaikundam in Thoothukudi district has surprised everyone.