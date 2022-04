தப்பிக்க பார்க்கும் நேரு..ராமராஜ்ஜியம் என செல்லூர் ராஜு சொன்னது தப்பில்லை..சொல்கிறார் கடம்பூர் ராஜு

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தமிழகத்தில் ராமராஜ்ஜியம் போல் ஒரு ஆட்சியை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என செல்லூர் ராஜூ சொன்னது தவறில்லை எனவும், நல்ல ஆட்சி நடக்கிறது என்றால் அதனை ராம ராஜ்ஜியம் என கூறுவார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கழுகுமலை, இனம்மணியாச்சி, கோவில்பட்டி பசுவந்தனை சாலையில் அதிமுக சார்பில் நீர் ,மோர் பந்தல் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

விழாவில்,முன்னாள் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சரும் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட செயலாளருமான கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கடம்பூர் ராஜூ கலந்து கொண்டு பந்தலை திறந்து வைத்து, பொதுமக்களுக்கு நீர்,மோர் உள்ளிட்டவைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினார்.

தமிழகத்தில் ராமராஜ்ஜியம்.. திமுக - காங்கிரஸ்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்.. சொல்கிறார் செல்லூர் ராஜு.!

Former AIADMK minister Kadambur Raju has said that it was not wrong for sellur Raju to say that we will bring a government like Rama Rajyam in Tamil Nadu.