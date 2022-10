எதையும் மறைக்கவில்லை..என்ஐஏவுடன் இணைந்தே விசாரணை நடைபெற்றது..தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: கார் வெடிப்பு சம்பவம் அக்டோபர் 23ஆம் தேதி நிகழ்ந்தது, அது முதல் வழக்கு என்ஐஏ வசம் ஒப்படைக்கப்படும் வரை தமிழக காவல்துறையுடன் இணைந்தேதான் விசாரணை நடைபெற்றுள்ளது என்று அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். கார் வெடிப்பு சம்பவம் குறித்து என்ஐஏவிற்கோ, மத்திய உளவுத்துறைக்கோ தகவல் தெரிவிக்காமலோ இல்லை என்றும் தங்கம் தென்னரசு கூறியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோயில் முன்பு கடந்த 23ம் தேதி மாருதி கார் வெடித்து வாலிபர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பயங்கரவாதி சதியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்தது.

இதனையடுத்து டிஜிபி சைலேந்திரபாபு, ஏடிஜிபி தாமரைக்கண்ணன் உள்ளிட்ட போலீஸ் உயரதிகாரிகள் கோவையில் முகாமிட்டு சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு பாதுகாப்பை பலப்படுத்த உத்தரவிட்டனர். மேலும் தடயவியல் துறை அதிகாரிகள் காரில் இருந்த தடயங்களை கைப்பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதில் கார் வெடிப்பில் பலியானது கோவை உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியை சேர்ந்த ஜமேஷா முபின் என்ற பழைய துணி வியாபாரி என்பது தெரியவந்தது. மேலும் காரில் இரும்பு ஆணிகள், கோலி குண்டுகள் சிதறி கிடந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உக்கடம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். மேலும் ஜமேஷா முபின் வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது அங்கே வெடி பொருட்கள் தயாரிப்பதற்கான மூலப் பொருட்கள் இருந்தன.

கோவை பந்த்துக்கு அண்ணாமலை அழைப்புவிடுக்கவில்லையாம்.. ஹைகோர்ட்டில் கொடுத்த விளக்கம்

English summary

Minister Thangam Thennarasu said that the car blast incident took place on October 23 and till the case was handed over to the NIA, the investigation was conducted in collaboration with the Tamil Nadu Police. Thangam Thennarasu Southern Government has also said that it did not inform the NIA or the Central Intelligence Agency about the car blast incident.