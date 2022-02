Tuticorin

தூத்துக்குடி : அதிமுகவும் பாஜகவும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் எனவும், தமிழகத்திற்கு அவமானத்தையும் கேடையும் விளைவிக்க கூடிய இவர்கள் இருவராலும் மக்களுக்கு நன்மை எதுவும் நடக்கவில்லை என கோவில்பட்டியில் தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக - பாஜக ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள்..இருவராலும் தமிழகத்திற்கு அவமானம் - விளாசிய கனிமொழி எம்பி

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் வேட்பு மனு தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளயதையடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் அரசியல் கட்சியினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

tutucorin MP Kanimozhi has harshly criticized the DMK and the BJP for being two sides of the same coin and for not doing any good to the people, both of which could bring disgrace and harm to Tamil Nadu.