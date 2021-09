'முதல் இரண்டு அலையை போல.. கொரோனா 3ஆம் அலையையும் சிறப்பாக எதிர்கொள்ள தயார்..' நிர்மலா சீதாராமன் பளிச்

Tuticorin

தூத்துக்குடி: கொரோனா காலகட்டத்தில் மத்திய அரசு எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாகவே இப்போது தொழில்கள் அனைத்தும் நடைபெற்று வருவதாகத் தெரிவித்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், கொரோனா முதல் இரண்டு அலையையும் திறம்பட எதிர்கொண்ட மத்திய அரசு மூன்றாவது அலை வந்தாலும் அதை சிறப்பாக எதிர்கொள்ளும் எனத் தெரிவித்தார்

தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் நூற்றாண்டு விழாவில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியின் கொண்டாடும் வகையில் பிரத்தியேக தபால்தலை மற்றும் பிரத்தியேக அஞ்சல் அட்டையையும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டார். மேலும், நடமாடும் ஏ.டி.எம். வாகனம் மற்றும் தடுப்பூசி வாகன சேவையையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

