உடம்புக்கும் மனதுக்கும் மகிழ்ச்சி அளிப்பதுதான் ஆரோக்கியமான பொழுதுபோக்கு - பாலமுருகன்

Tuticorin

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: ஆரோக்கியமான உடம்பும் மனதுமே சந்தோசமான வாழ்க்கையை கொடுக்கும். அந்த வகையில் உடம்புக்கும் மனதுக்கும் மகிழ்ச்சி கொடுக்கிற எந்த ஒரு செயலும் ஆரோக்கியமான பொழுதுபோக்காக இருக்கும் என்று மாணவர்களுக்கு அறிவுரை கூறியுள்ளார் பிரபல செய்தியாளரும் ரோட்டரியின் முன்னாள் உதவி ஆளுநர் பாலமுருகன்.

இன்றைக்கு பள்ளி சிறுவர்கள் முதல் கல்லூரி மாணவர்கள் வரை யாருக்குமே ஆரோக்கியமான பொழுது போக்கு எது என்பது தெரியாமல் உள்ளது. மொபைல் போன்களின் வருகையால் இணையதளங்களிலும் வீடியோ கேம்களிலும் அடிமையாகக் கிடக்கின்றனர். எனவே பள்ளி சிறுவர்களுக்கு ஆரோக்கியமான பொழுதுபோக்கு பற்றி பள்ளிகளில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றியுள்ளார் பாலமுருகன்.

மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்றிமையாததாக இருக்க வேண்டிய ஒன்று. இன்று மனிதர்களுடைய வேலைச்சுமை, மாறுபட்ட வாழ்வியல் முறைகள் காரணமாக இந்த பொழுதுபோக்கு என்ற அம்சம் பல பேருக்கு கிட்டுவதில்லை. இதனால் மனஇறுக்கத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இந்த நிலையை மாற்றியமைக்க குழந்தை பருவத்திலேயே குழந்தைகளின் திறமைக்கு ஏற்ற ஒரு பொழுதுபோக்கை கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்கொடுப்பது அவசியமாகும்.

English summary

A healthy mind will give you a happy life. Well known journalist and former Rotary assistant governor Balamurugan has advised students that any activity that gives pleasure to the body and mind in that way would be healthy entertainment.