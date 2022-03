ஆண் நண்பர்களுடன் 17 வயதில் உல்லாசம்..கண்டித்த தாய்..பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்டு கழுத்தை அறுத்த “ஒத்த ரோசா”

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடியில் பல்வேறு ஆண்களுடன் தகாத முறையில் பழகியதை கண்டித்ததால் காதலன் மற்றும் ஆண் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பெற்ற தாயை மகளே கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி வண்ணார் 2வதுதெருவில் வசித்து வருபவர் முனியலட்சுமி , இவர் தனது கணவனைப் பிரிந்து ஒரு ஆண்டுகளாக மூன்று பிள்ளைகளுடன் தனியாக வசித்து வருகிறார்.

அவரது கணவரான ஆட்டோ ஓட்டுநர் மாடசாமி அருகில் தாமோதர நகரில் வசித்து வருகிறார். தம்பதியினருக்கு 17 வயதில் ஒரு மகள் ஒருவர் உள்ளார்.

English summary

The incident in which a daughter killed her mother in Tuticorin has come as a shock for condemned the inappropriate relationship with various men.