உங்க கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா ஆபிசர்ஸ்? மே மாதமே இறந்தவருக்கு ஜனவரியில் கொரோனா தடுப்பூசி

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : கடந்த ஆண்டு மே மாதம் கொரோனா காரணமாக உயிரிழந்த ஒருவருக்கு இந்த மாதம் தடுப்பு ஊசி செலுத்தப்பட்டு வந்த குறுஞ்செய்தியால் உறவினர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தனது கோர தாண்டவத்தை காட்டி வருகிறது.

2020ஆம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவிலும் கால்பதித்த கொரோனா தொற்று தற்போது வரை தனது கோரப்பிடியில் பல உயிர்களை காவு வாங்கியதோடு கோடிக்கணக்கான மக்களை பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாக்கியது.

Relatives were shocked by the text message that a man who died of coronavirus in May last year had been vaccinated this month.