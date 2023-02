''அண்ணன் துரைமுருகன் படித்த அரசுப் பள்ளி இது''! எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு! ஸ்டாலின் பூரிப்பு!

தாம் படித்த பள்ளிக்கு முதல்வரை அழைத்துச் சென்ற அமைச்சர் துரைமுருகன்

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: அமைச்சர் துரைமுருகன் படித்த அரசுப் பள்ளியில் நடைபெறும் விழாவில் தாம் பங்கேற்பதில் பெருமை கொள்வதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு முழுவதும் 5,351 புதிய பள்ளி வகுப்பறைகள் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழாவில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும் அந்த விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

ரயில் பயணத்தில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்திய ஸ்டாலின்! சென்னை டூ காட்பாடி! 2 மணி நேரம் நடந்த டிஸ்கஷன்!

English summary

Chief Minister Stalin has said that he is proud to participate in the function held at the government school where Minister Duraimurugan studied.