"மாற்றுத்திறனாளி.. குழந்தையே பிறக்காது"னு சொன்னாங்க! மனைவி குறித்து டிக்டாக் ஜி.பி. முத்து உருக்கம்

Vellore

oi-Vishnupriya R

வேலூர்: தனது மனைவிக்கு குழந்தையே பிறக்காது என்பதால் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என எனது பெற்றோர் தெரிவித்தனர். ஆனால் அதையும் மீறி நான் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டு இன்று எங்களுக்கு 4 குழந்தைகள் உள்ளனர் என டிக்டாக் புகழ் ஜிப.பி. முத்து உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் டிக்டாக் செயலிக்கு அனுமதி இருந்த போது மக்களிடையே பிரபலமானவர்களில் ஒருவர் ஜி.பி. முத்து. இவர் தினந்தோறும் 70 க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களை போடுவார். டான்ஸ், பாட்டு, நடிப்பு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தினார்.

மரக்கடை வைத்திருந்த நிலையில் அந்த தொழிலை கைவிட்டுவிட்டு முழு நேரமும் டிக்டாக் வீடியோக்களை எடுத்து வந்தார். இந்த நிலையில் இந்தியாவில் டிக்டாக் செயலிக்கு தடை செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து டிக்டாக்கில் இருந்தவர்கள் யூடியூப் சேனல் தொடங்கினார்கள்.

வேட்டியை அவுத்து விட்றாதீங்க.. பயமா இருக்கு.. கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தை பார்த்து மிரண்ட ஜி.பி.முத்து!

English summary

Tiktok fame G.P.Muthu says that her wife also physically challenged lady and she has more self confidence.