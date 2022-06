ராணி எலிசபெத் கொடுத்த மது விருந்தை மறுத்தவன் நான்.. அமைச்சர் துரைமுருகன் கலகல பேச்சு

Vellore

oi-Nantha Kumar R

வேலூர்:‛‛எனக்கு மதுபானம் குடிக்கும் பழக்கம் கிடையாது. இதுவரை நான் மது அருந்தியதே கிடையாது. இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தில் ராணி எலிசபெத் கொடுத்த மது விருந்தை நான் மறுத்துவிட்டேன்'' என அமைச்சர் துரைமுருகன் கலகலப்பாக பேசினார்.

வேலூர்மாவட்டம் காட்பாடி மெட்டுக்குளம் கிராமத்தில் மாற்றுக்கட்சியினர் திமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இவர்கள் தமிழக நீர் வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையில் திமுகவில் இணைந்தனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக நீர் வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் பேசினார். அப்போது அவர் தனக்கு மதுபானம் அருந்தும் பழக்கம் இல்லை என தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை! மருத்துவர்கள் அறிவுரைப்படி வீட்டில் ஓய்வு -துரைமுருகன்

English summary

I have no habit of drinking alcohol. So far I have never drunk alcohol. I have refused the wine party given by Queen Elizabeth on the tour of England, "said Minister Thuraimurugan.