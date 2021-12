Vellore

oi-Jeyalakshmi C

வேலூர்: ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடைய கொள்ளையனை பிடிக்க 4 டி.எஸ்.பி தலைமையில் 8 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக வடக்கு மண்டல காவல் துறையின் துணை தலைவர் சந்தோஷ் குமார் கூறியுள்ளார். திருச்சி லலிதா ஜூவல்லரி கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடையவர்களுக்கு இதில் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

யார் அந்த மாஸ்க் முகம் - ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடை கொள்ளையனை பிடிக்க 8 தனிப்படை அமைப்பு

வேலூர் மாநகரின் முக்கிய பகுதியான தோட்டப்பாளையம் தர்மராஜா கோவில் அருகில் அமைந்துள்ள ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் பிரபலமான தனியார் நகை கடை. தரைதளம் உட்பட 5 அடுக்குகள் கொண்ட நகை கடையில் தரை தளத்தில் வைரம் மற்றும் தங்க நகைகளும் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் தளத்தில் வெள்ளி நகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த 2 மாடிகளில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றின் ஆய்வகமும், 5 வது மாடியில் நகை கடையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களும் தங்கியுள்ளனர்.

சிங்க முக விக்.. கேமராக்களுக்கு பெயிண்ட் ஸ்பிரே.. வேலூரில் நகைக் கடையில் 15 கிலோ தங்கம் கொள்ளை

Jos Alukkas robbery: Santosh Kumar, deputy chief of the Northern Regional Police, said that 8 personnel led by 4 DSPs have been deployed to nab the robber involved in the Jos Alukkas robbery case. He also said that an investigation is underway into the involvement of those involved in the Trichy Lalita jewelery robbery case.