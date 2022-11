பூரா ரவுடி பசங்களும் பாஜகவில்! இதைச் செய்தால் தான் நமக்கு மரியாதை! பாடம் நடத்திய துரைமுருகன்!

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: பூரா ரவுடி பசங்களும் பாஜகவில் தான் இருப்பதாகவும் ஊரில் தகராறு செய்பவர்களை எல்லாம் பாஜக பொறுக்கி எடுத்து சேர்த்துக் கொள்வதாகவும் அமைச்சர் துரைமுருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

வரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் 40க்கு 40 தொகுதிகளை வென்றால் தான் நம்மை பார்த்து அதிகாரிகளும் பயப்படுவார்கள், மத்திய அரசும் பயப்படும் என நிர்வாகிகளிடம் தெரிவித்திருக்கிறார்.

பணத் திமிங்கலத்தை எதிர்த்து நாம் போராட வேண்டியது இருக்கும் என்றும் எதற்கும் திமுகவினர் தயாராக இருந்துகொள்ள வேண்டும் எனவும் பாடம் நடத்தியிருக்கிறார் துரைமுருகன்.

நாம் எதிர்க்கப்போவது பெரிய பிசாசு.. 2 மாசம் தான் டைம்.. உழைக்கலைனா வெளிய போ.. கடுகடுத்த துரைமுருகன்!

English summary

Duraimurugan said that only if we win 40 out of 40 seats in Tamil Nadu in the coming parliamentary elections, the officials will be afraid of us and the central government will also be afraid.