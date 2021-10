'அந்த' திறமையும், தகுதியும் அவர்களுக்கு மட்டுமே உண்டு.. முதல்வர் ஸ்டாலின், உதயநிதியை கலாய்த்த ஓபிஎஸ்

Vellore

oi-Veerakumar

ராணிப்பேட்டை: திமுக பொய் சொல்லி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜா பகுதியில் இன்று காலை உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக அதிமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்கள் உடனான ஆலோசனை கூட்ட நிகழ்ச்சி நடைெபற்றது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதில் உரை நிகழ்த்தினார்.

ஓபிஎஸ் பேசியதாவது: உங்களையெல்லாம் இங்கு பார்க்கும்போது உங்கள் முகங்களில் ஒரு வெற்றிப் புன்னகை இருப்பதை நான் கண்கூடாக பார்க்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. நடைபெற இருக்கின்ற 9 மாவட்ட உள்ளாட்சி தேர்தலில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கு நூறு இடங்களை அதிமுக வெற்றி பெறப் போகிறது என்பதை உறுதியாக கருதுகிறேன்.

English summary

AIADMK coordinator O. Panneerselvam said that the DMK was in power by lying. A consultative meeting with AIADMK candidates was held this morning in theWalaja area of Ranipet district in connection with the local body election.