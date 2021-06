ரூ.8.5 லட்சம், 15 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்த எஸ்ஐ, காவலர்கள் சஸ்பெண்ட்.. மிரண்டுபோன வேலூர் மக்கள்

Vellore

oi-Velmurugan P

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே சாராயம் ரெய்டுக்கு சென்ற போலீசார் இரண்டு வீடுகளில் நுழைந்து உள்ளே பீரோக்களை உடைத்து 8.50 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் 15 சவரன் நகைகளை திருடியதாக புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் எஸ்ஐ, மற்றும் இரண்டு காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட குரு மலையில் உள்ள நச்சுமேடு கிராமத்தில் சாராயம் காய்ச்சுவதாக தகவல் வந்துள்ளது.

இதன் அடிப்படையில் அரியூர் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் அன்பழகன் தலைமையில் 4 போலீசார் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று உள்ளனர்.

Police raided a liquor store near the Vellore district anaikattu, broke into two houses and stole Rs 8.50 lakh and 15 pieces of shaving jewellery. SI, and two guards have been suspended in the matter.