16 வயசு தான்.. கஞ்சா போதை..! நடுரோட்டில் ரகளை செய்த ’டவுசர் பாண்டி’..! திடுக்கிட்ட திருப்பத்தூர்!

திருப்பத்தூர் : திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் காலை நேரத்தில் காவல் நிலையம் முன்பு கஞ்சா போதையில் சாலையில் வருவோர் போவோரை எல்லாம் நிறுத்தி தகராறு செய்த 16 வயது மாணவன் ஒருவனை பொதுமக்கள் மரத்தில் கட்டி வைத்து அடித்த சம்பவம் திருப்பத்தூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அடுத்த கந்திலி காவல் காவல் நிலையம் முன்பு கஞ்சா போதையில் வாலிபர் ஒருவர் அச்சாலையில் வரும் இருசக்கர வாகனங்களை வழி மறைத்து ரகளை ஈடுபட்டு வந்தார்.

இதனை அப்பகுதியில் உள்ள சிலர் தங்களது தொலைபேசியில் படம் எடுத்தனர் மேலும் தொடர்ந்து ரகளை ஈடுபட்ட அந்த வாலிபரை பிடித்து அப்பகுதி மக்கள் பிடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்து தர்ம அடி கொடுத்தனர்.

