ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக் கொள்ளை: மூட்டையாக கட்டி பதுக்கிய கொள்ளையன் - ஐந்தே நாட்களில் பிடித்தது எப்படி

வேலூர்: ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக் கடையில் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகளை மூட்டையாக கட்டி கொள்ளையன் கொண்டு சென்ற காட்சிகள் சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான காவலர்கள் தீவிரமாக புலனாய்வு செய்து ஐந்தே நாட்களில் கொள்ளையனை கண்டுபிடித்து 15 கிலோ தங்கநகைகளை பத்திரமாக மீட்டது எப்படி என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வேலூர் தோட்டப்பாளையம் தர்மராஜா கோவில் தெருவில் உள்ள ஜோஸ் ஆலுக்காஸ் நகைக்கடையில்

கடந்த 15ம் தேதி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 15 கிலோ தங்க நகைகள் மற்றும் வைரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது.

நகைக்கொள்ளை போனது குறித்து வழக்குபதிவு செய்த போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். கொள்ளை கும்பலைப் பிடிக்க 4 டிஎஸ்பிக்கள் தலைமையில் 8 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. முதல்கட்டமாக நகைகடையை முழுவதுமாக சோதனை செய்த தனிபடை போலீசார், நகைகடை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியிலுள்ள சிசிடிவி கேமிராக்களை ஆய்வு செய்தனர்.

ஜோஸ் ஆலூக்காஸ் நகைக்கடை கொள்ளை: சிக்கிய சிங்க முகமூடி கொள்ளையன்! சுடுகாட்டில் பதுக்கிய நகை மீட்பு

CCTV footage showed a robber carrying a bundle of jewelery looted from the Jos alukkas jewelry store. Hundreds of guards conducted intensive investigations and within 15 days found the robber and recovered 15 kg of gold safely.