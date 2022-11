எண்ட் கார்ட் போட்டு எகத்தாளமா பண்றீங்க!எனக்கு எண்டே கிடையாது! வெட்டியும் தார் போட்ட அதிசய வாழை மரம்

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : பொதுவாக வாழை மரங்கள் உச்சியில் மட்டுமே வாழைத்தார் போடும் நிலையில் வெட்டப்பட்ட வாழை மரம் ஒன்று தார் போட்டுள்ளதை உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? நீங்கள் நம்பவில்லை என்றாலும் அது நடந்துள்ளது. இந்த அதிசய நிகழ்வு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிறது.

வாழையடி வாழையாக என எல்லோரையும் வாழ்த்துவது தமிழர்களின் மரபு. எத்தனை முறை வெட்டினாலும் அதன் அருகருகே தொடர்ந்து வளர்ந்து வருவதால் குடும்பம் தழைக்க வாழை மரத்தின் பெயரை சொல்லி வாழ்த்துவார்கள்.

அந்த அளவுக்கு தமிழர்களின் வாழ்வியலில் வாழை மரம் நீக்க முடியாத இடம் பிடித்திருக்கிறது. வாழை மரத்தை பொருத்தவரை இலை, பூ, காய், பழம், நார், தண்டு என அனைத்து பகுதிகளுமே பயனுள்ளது தான், வாழை மரத்தில் தேவையில்லை என்று எதையுமே ஒதுக்கி விட முடியாது.

English summary

Can you believe that a cut down banana tree is produce banana when the tree is cut. This miraculous event happened in Villupuram district.