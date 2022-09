"கணவரை" விட்டு காதலனோடு போலீசில் நிலையத்தில் இளம் பெண் தஞ்சம்.. விசாரணையில் ட்விஸ்ட்

Villupuram

oi-Halley Karthik

விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே, சிறுமிக்கு கட்டாய திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்ட நிலையில், 18 வயது பூர்த்தியானதையடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேறி அந்த இளம்பெண் தனது காதலனை திருமணம் செய்துகொண்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், காவல்துறையினர் குழந்தை திருமணம் செய்து வைத்த பெற்றோரிடம் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

இளம்பெண் தனது கணவரின் குடும்பத்தாருடன் செல்வதாக கூறிய நிலையில் பெண் காதல் கணவனுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Near Gingee, where the girl was forced into marriage, the young girl left home after turning 18 and married her boyfriend. As this incident has created a lot of excitement in the area, the police are investigating the parents of the child marriage. The girl was sent with her husband while the girl said she was going with her husband's family.