இனி இருக்கு.. “கார்ல கட்டுனதுக்கு பொங்குனீங்களே” - இன்று சி.வி.சண்முகம் கோட்டையிலேயே இறங்கிய சசிகலா!

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தை சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக பிரமுகர் முகமது ஷெரீப் தற்போது சசிகலா ஆதரவாளராக மாறியிருக்கிறார். இவர் சி.வி.சண்முகத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்தவர்.

ஷெரீப்பின் இல்ல திருமண விழாவுக்கு சசிகலா வருகை தந்ததால் அவரை வரவேற்று பேனர்கள், கொடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அதிமுக கொடியை சசிகலாவை வரவேற்க பயன்படுத்தியதால் இரு பிரிவினருக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சசிகலா விடுதலையாகி பெங்களூரில் இருந்து வந்தபோது காரில் அதிமுக கொடி கட்டியிருந்ததை கடுமையாக விமர்சித்தார் சிவி.சண்முகம். இன்று அவரது கோட்டையிலேயே சசிகலாவுக்காக அதிமுக கொடி பறந்திருக்கிறது.

Clashes have erupted between CV Shanmugam and Sasikala teams over the use of the AIADMK flag to welcome Sasikala in Tindivanam.