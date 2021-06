சசிகலா மீது நேரடி அட்டாக்.. செந்தில் பாலாஜிக்கு நன்றி சொல்லி.. சி.வி.சண்முகம் பொளேர் பேச்சு

Villupuram

விழுப்புரம்: அண்ணா திமுக யாருடைய தயவையும் நம்பி இல்லை.என்றும், சசிகலாவால் தினகரனின் கட்சியை ஜெயிக்க வைக்க திறமை இல்லை, இவர் அதிமுகவிற்கு வரப்போகிறாரா என்று முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பினார்.

மின்வெட்டு பிரச்சனைக்கு அணிலும் ஒரு காரணம் என்று கூறிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை விமர்சித்த சிவி சண்முகம், அணில்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய செந்தில் பாலாஜிக்கு நன்றி என்றும் கிண்டல் செய்தார்.

விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.

English summary

foremer aiadmk minister C V Shanmugam talks about Sasikala: he said that AIADMK as strong opposition so no need help from sasikala.