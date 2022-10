கோவை கார் வெடிப்பு.. கவலைபடாத திமுக.. நயன்தாரா குழந்தை பெற்றதை ஆராய்கிறது.. சிவி சண்முகம் அட்டாக்

Villupuram

oi-Nantha Kumar R

விழுப்புரம்: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி கவலைப்படாத திமுக அரசு. நயன்தாரா குழந்தை பெற்று கொண்டது பற்றி ஆராய்கிறது என அதிமுக மாநிலங்களை எம்பி சண்முகம் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார்.

கோவையில் கடந்த மாதம் பெட்ரோல் குண்டுகள் தொடர்ந்து வீசப்பட்டன. இந்நிலையில் கடந்த 23ம் தேதி கோவை உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பாக கடந்த 23ம் தேதியன்று அதிகாலை கார் ஒன்று வெடித்து சிதறியது. காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் இந்த சம்பவம் நடந்தது.

இதில் ஜமோ முபின் என்பவர் இறந்தார். இவரிடம் 2019ல் என்ஐஏ விசாரணை நடத்தி இருந்தது. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மேலும் பின்னணியில் சதித்திட்டம் இருக்கலாம் என கருதிய தமிழக அரசு வழக்கு விசாரணையை தேசிய புலனாய்வு முகமையிடம் ஒப்படைத்துள்ளது.

English summary

ADMK MP CV Shanmugam attacks Coimbatore car cylinder blast. He says the DMK government is not concerned about law and order in Tamil Nadu. the AIADMK states for investigating Nayanthara's pregnancy.