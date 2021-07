சசிகலாவை மீண்டும் சீண்டும் சி.வி.சண்முகம்.. மன்னிக்கவே மாட்டார்கள்.. பளீர் பேச்சு

Villupuram

oi-Velmurugan P

விழுப்புரம்: கருணாநிதி தலைமையில் திருமணம் செய்துகொண்ட சசிகலா, எம்ஜிஆருக்கு ஆலோசனை கூறினார் என்று சொல்வதை உண்மையான எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் சாடினார்.

விழுப்புரத்தில் உள்ள அதிமுக மாவட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை எதிர்கொள்வது சம்பந்தமான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கலந்து கொண்டார். கூட்டத்தில் அவர் பேசுகையில், திமுகவின் வெற்றி போலியானது. அது உண்மையான வெற்றி கிடையாது. இந்த முறை அதிமுக ஆட்சிக்கு வரவில்லை என்று என்று தொண்டர்கள் சோர்வடைய வேண்டாம். தோல்விதான் வெற்றிக்கு முதல் படி என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

English summary

AIADMK ex-minister CV Shanmugam attacked that true MGR volunteers would not accept the claim that Sasikala, who is married under the leadership of Karunanidhi, had advised MGR.