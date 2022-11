குழந்தைக்கு ‘உதயநிதி’ என பெயர் சூட்டிய அமைச்சர்.. வருங்கால முதல்வர் பேரை வச்சிருக்கேன்! உற்சாகம்!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான், இன்று ஒரு குழந்தைக்கு 'உதயநிதி' என பெயர் சூட்டியுள்ளார்.

பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இன்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான்.

அப்போது, திண்டிவனத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில், இன்று குழந்தை பெற்ற தம்பதியர், தங்கள் குழந்தைக்கு அமைச்சர் பெயர் வைக்க வேண்டும் எனக் கோரினர்.

இதையடுத்து, அந்தக் குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு உதயநிதி பெயரை சூட்டிய அமைச்சர் மஸ்தான், வருங்கால முதல்வரின் பெயரை சூட்டியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

A couple who gave birth today at the government hospital in Tindivanam demanded that their baby be named by Minister Masthan. Minister Gingee Masthan named the child as Udhayanidhi.